التربية: لا دور ثالث للعام الدراسي الحالي

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القرار جاء بعد إجتماع هيئة الرأي في جلستها المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٣/١/١٦ بهدف تحقيق رصانة علمية تعتمد معايير الجودة في بناء جيل تربوي واعد".وأضاف البيان، أن "هيئة الرأي أصدرت قراراً بإلغاء نظام المحاولات للعام الدراسي القادم ٢٠٢٣_٢٠٢٤ والاعوام اللاحقة".