في محكمة تحقيق الكرخ الاولى.. إنشاء مختبر لتحليل الادلة الرقمية

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبمساعدة فريق التحقيق الدولي unitad أنشأت مختبرا لتحليل الأدلة الرقمية الشرعية".وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة جاءت ضمن مساعي مجلس القضاء الاعلى للبحث على الأدلة الرقمية".