الكمارك تعلن ضبط 20 شحنة مخالفة عند مدخل بغداد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "تحريات كمرك المنطقة الوسطى ضبطت عن مداخل العاصمة بغداد، 20 شاحنة تحتوي على (اثاث وخشب ومواد تنظيف متنوعة وفوم وبوب وشبابيك وحلويات متنوعة رولات بلاستك نايلون و اعمدة حديدية وبلاستك) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية".وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت بأسناد من شرطة الكمارك ووفق قانون الكمارك النافذ".