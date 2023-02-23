السوداني يطلق 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في بغداد

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المشاريع تتكون من أربع مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى المباشرة بسبعين مشروعاً للتطوير وإكساء الشوارع، بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع. وفي المرحلة الثانية، هناك 35 مشروعاً للجسور والأنفاق والمجسرات، إضافة إلى النقل العام والسكن".وستتم في المرحلة الثالثة، وفق البيان، "المباشرة بستة وعشرين مشروعاً لقطّاع الصرف الصحّي، و33 مشروعاً للماء الصالح للشرب".وأشار البيان إلى أن "المرحلة الرابعة تتضمن 9 مشاريع لزيادة المساحات الخضراء، وتأهيل المشاتل وإدارة النفايات. فضلاً عن المضيّ بإنجاز مشاريع تُعنى بالثقافة والجمال والهُوية التراثية، منها إعادة إحياء شارع الرشيد، والمركز التاريخي لمدينة بغداد وتأهيل المتحف البغدادي، والحفاظ على البيوت التراثية".وحيّا خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، "أمانة بغداد والعاملين فيها لمرور مئة عام على تأسيسها، مشيراً إلى أن بغداد هي المدينة الرمز الجامعة لكل أطياف الشعب العراقي، وهي هُوية العراق، الأمر الذي يتطلب منا بذل الجهود من أجل النهوض بواقعها".وأكد السوداني، أن "الحكومة حرصت على أن تكون أولى محطات الجهد الخدمي والهندسي في العاصمة بغداد، من أجل معالجة النقص بالخدمات الأساسية في العديد من أحيائها، مجدداً ثقته بالعاملين في بلديات وأمانة بغداد، وبجهودهم في تحقيق آمال المواطنين بالخدمات المطلوبة".