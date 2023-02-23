المحنا: إيقاف التعقيبات القانونية بحق الذين حذفوا محتوياتهم الهابطة

وقال المحنا في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "عدد التبليغات عن المحتويات الهابطة وصل الى 96 الف تبليغ"، موضحا انه "تم اصدار مذكرات قبض بحق بعض الأشخاص من الذين ينشرون المحتويات الهابطة".وأضاف: "الوزارة قررت إيقاف التعقيبات القانونية بحق الأشخاص الذين حذفوا محتوياتهم ومنشوراتهم الهابطة واعتذروا عن تلك المنشورات".وأكد المحنا ان "الحريات مكفولة بحسب الدستور وهذا الموضوع ليس لتكميم الافواه ومصادرة الحريات وهناك الكثير من المواد القانونية منها المادة 403 التي تعاقب على نشر الفسق وإشاعة القضايا الفاحشة والألفاظ النابية والتي يمنعها القانون العراقي".وبشأن كلمات الأغاني الهابطة أشار المحنا الى انه "سيتم التفريق بينها وبين المحتوى الهابط من ناحية الألفاظ النابية والكلمات المسيئة فالتي ينتهك منها القانون سيتم التعامل معها بنفس التعامل مع المحتويات الهابطة".وبين ان "وزارة الداخلية لا تتدخل في الشؤون الفنية ونقابة الفنانين هي المسؤولة عن الاغنية وقيمتها الفنية ونحن ينحسر دورنا في الرقابة على كلمات الأغاني التي تخدش الحياة والكلمات النابية".