النزاهة تعلن تنفيذ مذكرة قبض بحق مدير شركة في نينوى

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى تمكَّنت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بحقِّ المُدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة".وأضافت أن "المُتَّهم أقدم على إدخال موادّ استيراديَّةٍ بكميَّاٍت كبيرةٍ، زيادةً على الكميَّات الحقيقيَّة بنسبة (1/1000) لإنشاء مُستشفى ربيعة سعة (100) سرير"، لافتةً إلى أنَّه "أقدم على ذلك؛ للاستفادة من الإعفاءات الضريبيَّة والگمرگيَّة لهذه الكميَّة؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام".وتابع البيان أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر القبض والتحرّي بحقِّ المُتَّهم (المُدير المُفوَّض للشركة)؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".