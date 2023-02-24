بالسعر الرسمي.. الرافدين يُحدد كمية بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي يبيع للمسافر 7 ألف دولار كحد اعلى".وأضاف: "اما المعتمرين فقد خصص المصرف لهم 3000 دولار".وأشار البيان الى، ان "عمليات بيع الدولار في مصرف الرافدين تتم وفق سعر البنك المركزي العراقي المحدد 1320".