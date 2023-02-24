قطع مؤقت ضمن مقتربات جامعة بغداد لهذا السبب

السومرية نيوز – محليات



باشرت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، بقطع مقتربات جامعة بغداد وسط العاصمة بصورة مؤقتة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية باشرت بقطع مقتربات جامعة بغداد بصورة مؤقتة".



وأضاف، أن القطع جاء نتيجة وجود نشاط رياضي للدراجات الهوائية".

