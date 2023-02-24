بالفيديو: الاتحاد البرلماني العربي يبحث اليات وسبل تطوير عمله

قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد في بغداد والتي ضمت اعضاء مجالس نواب الدول العربية لبحث اليات وسبل تطوير عمل الاتحاد فضلا عن معالجة الوضع المالي والمعوقات التي تواجهه حيث ستقر التوصيات والقرارات وطرحها امام رؤساء البرلمانات اثناء انعقاد المؤتمر.ويسعى اعضاء اللجنة التنفيذية الى توحيد مواقف الدول العربية لمواجهة المشكلات التي تزعزع استقرار بلدانهم ، فيما تبحث اللجنة عن السبل الكفيلة بتنمية المجالات المتبادلة على مختلف المستويات ابرزها الاقتصادية والسياسية لتقوية اواصر الوحدة العربية.