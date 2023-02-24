الحكومة تسعى الى انجاز وحدة التكرير الرابعة لانتاج البنزين المحسن

تسعى الجهة المعنية الى انجاز وحدة التكرير الرابعة لرفع الطاقات الانتاجية من مادة البنزين المحسن، فيما تواجه انجاز المشروع مشاكل في الكلف المالية وصعوبة دخول المضخات التي تستخدم في الهدرجة.مئة وثمانون الف برميل يوميا من المنتوجات النفطية هو حجم الطاقة الإنتاجية الحالية لمصفى الشعيبة في البصرة اذ تغطي حاجة السوق المحلية بنسبة خمسين بالمئة، فيما تسعى الجهة المعنية لرفع الطاقات الانتاجية من مادة البنزين المحسن في حال انجاز وحدة التكرير الرابعة .وحدة التكرير الرابعة لانتاج مادة البنزين المحسن لم تكتمل حيث تواجه مشاكل في الكلف المالية بين الشركة المنفذة وشركة مصافي الجنوب فضلا عن صعوبة دخول المضخات التي تستخدم في عملية الهدرجة.