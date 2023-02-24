إجلاء عائلة عراقيَّة من مُحافظة أديامان التركية "المنكوبة" إلى بغداد

وذكر بيان للسفارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "أجلت اليوم، عائلة عراقيَّة مكونة من ثلاثة أفراد بعد أنَّ فقدوا ابنهم الرابع البالغ من العمر ثلاثة أشهر في مُحافظة أديامان إثر الزلزال الذي ضربها فجر السادس من شباط الجاريّ".وأشارت إلى انها قامت بإجلائهم إلى مركز الإيواء الذي خصصته في أنقرة، وأصدرت لهم جوازات مرور، وحجزت لهم تذكرة السفر عبر رحلة الخطوط الجويَّة العراقيَّة المُتوجهة من أنقرة إلى بغداد.