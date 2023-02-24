"لتحسين واقع المتقاعدين".. هيئة التقاعد تعلن عن أكبر حزمة إجراءات في العراق

ونقل بيان عن رئيس الهيئة، ماهر البياتي، ورد لـ السومرية نيوز، قوله، أن "هذه الحزمة تعتبر الاوسع والاكبر التي تتخذها الحكومة من اجل دعم وتحسين حياة شريحة المتقاعدين، وستنهي كل اشكال المعاناة التي كان يواجهها المتقاعد عند انتهاء خدمته الوظيفية".وبين البياتي، ان "حزمة الاجراءات التي صدرت، كانت بتوجيه مباشر مع قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية، مشددا على ان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ستكون ملزمة بتنفيذ هذه الاجراءات، وتتحمل كامل المسؤولية في تنفيذها، مشيرا الى انها جاءت ضمن اولويات البرنامج الحكومي الذي اكد على تحسين مستوى الخدمات للشرائح الاجتماعية كافة".ولفت الى ان "الاجراءات الجديدة، شددت على قيام الجهات المعنية بترويج المعاملة للموظف المحال، قبل ٦ اشهر من تاريخ الاحالة، من قبل مخول رسمي دون ان يعني ذلك احالته الى التقاعد، على ان تُنجز الهوية قبل شهر من انفكاكه، ويستلمها في يوم الانفكاك بعد اقامة حفل تكريمي خاص له من قبل دائرته، يستلم خلاله مبلغ الاجازات المتراكمة، مع منحه مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠) الف دينار".واضاف البياتي، ان "الاجراءات قضت برفع مستوى التشكيلات الخاصة بالتقاعد الى درجة قسم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والى مستوى شعبة، في الدوائر التي دون ذلك، والعمل السريع على اضافة الخدمة الوظيفية للموظفين عموما الذين لديهم مثل هذه الخدمة، وايلاء المتقاعدين اهتماما خاصة في هذا الجانب".وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، اشار رئيس هيئة التقاعد الوطنية الى انها "ستُصرف له مع اول راتب تقاعدي يستلمه من خلال حسابه المصرفي، مع وجوب توفير التخصيصات المالية اللازمة لتغطية هذا الجانب".وشددت الاجراءات الجديدة، بحسب البياتي، على "قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الالكتروني المتعاقدة معها، لإيجاد آليات مبسطة تثبت شهادة الحياة للمتقاعد من اجل تلافي اي توقف للراتب، مؤكدا ان المتقاعد سوف لن يتحمل اي اخطاء تقع فيها مؤسسته، بعد ان اوفى بالتوقيفات التقاعدية المستقطعة من راتبه خلال مدة خدمته الوظيفية".وكشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية عن "وجود امتيازات جيدة سيحظى بها المتقاعدون، تتضمن تخفيضاً بنسبة (٢٥٪؜) على متن الخطوط الجوية العراقية، للراغبين بالسفر خارج العراق، ولمرة واحدة سنويا، فضلا عن منح قطع اراضي لغير المستفيدين سابقا، واعطائهم الاولوية بالعلاج خارج البلد وعلى نفقة الدولة".واهاب البياتي، في ختام البيان، "بمؤسسات الدولة كافة، الى العمل السريع بتهيئة المتطلبات التي تقتضيها عملية تنفيذ حزمة الاجراءات من اجل رفع الحيف عن المتقاعدين، الذي افنوا عمرهم في خدمة العراق".