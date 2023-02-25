زيدان من محكمة استئناف ذي قار: ضرورة إنجاز الدعاوى ضمن السقف القانوني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان زار، رئاسة محكمة استئناف ذي قار والتقى بالقضاء واعضاء الادعاء العام العاملين في محاكم محافظة ذي قار ووجه بضرورة انجاز الدعاوى ضمن السقف القانوني وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تثقل كاهل المواطن في مراجعة المحاكم بشكل مستمر".واكد زيدان في اجتماع حضره محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ومدير شرطة المحافظة على التعاون والتكامل مع ادارة المحافظة والاجهزة الامنية المختصة في فرض الامن وترسيخ سيادة القانون، بحسب البيان.ووفق البيان، "رافق رئيس المجلس في الزيارة رئيس الادعاء العام نجم عبدالله احمد ورئيس هيأة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".