بعد "معاوية".. الصدر يعلق على مسلسل "أبو لؤلؤة الفيروزي"

وقال الصدر في رد على تسائل بشأن المسلسلين، إن "مثل هؤلاء يحسبون انهم يحسنون صنعا.. ألا ساء ما يفعلون".ولفت الى أن "كلا المسلسلين (معاوية) و(أبو لؤلؤة) باطل ومثير للفتنة، وليس من اخلاق الشيعة الامامية ان ترد على الخطيئة والذنب بخطيئة وذنب مماثل".وتابع، "كل هذه التوجهات المؤججة للطائفية يجب ان تمنع، ويجب اسكات الأصوات الشاذة.. فلا معاوية يمثل السنة ولا أبو لؤلؤة يمثل الشيعة".النص الكامل ادناه: