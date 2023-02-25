

السومرية نيوز – محليات



منعت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم السبت، بث مسلسلي "معاوية" و"ابو لؤلؤة".

فيما استجابت قناتي "MBC العراق" و"الشعائر" لتوجيه الهيئة بعدم بث أية أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية ومنها المسلسلين المذكورين.