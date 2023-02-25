لمدة 10 ايام.. كثافات مرورية في هذه المنطقة من بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من قبل مدير مرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي والتنسيق مع امانة بغداد دائرة الطرق والجسور ومتابعة مدير قسم شؤون السير، تم بدء الأعمال بأستبدال مفصل مجسر التسويق النفطي السير القادم من تقاطع حماه بأتجاه تقاطع العمال أعلى ساحة الأسمنت".ونوهت المديرية بأن "العمل سيستمر لمدة عشرة أيام ومن المتوقع ان تكون هناك كثافات مرورية اثناء الفترة الصباحية والمسائية للدوام الرسمي لذا على مستخدمي الطريق سلك الطرق البديلة لتجنب الكثافة المحتملة".