في بغداد.. قوة أمنية تداهم منزل متهم قام بتعنيف أطفاله

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية داهمت منزل الشخص الذي عنف اطفاله في منطقة حي طارق ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد"، مشيرة الى انه "تم العثور على الأطفال بعد هروب المجرم إلى جهة مجهولة، والاطفال برفقة والدتهم الآن".ولفتت الى ان "المجرم منتسب في الشرطة الاتحادية".