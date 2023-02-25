المرور تصدر تنبيهاً يخص جسر في بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، تنبيهاً يخص جسر في العاصمة بغداد.

وقالت المرور في بيان، "نسترعي انتباه سائقي المركبات الكرام ممن يسلكون طريق جسر الجادرية حول وجود جوين مرتفع قد تم صيانته قبل فترة من قبل دائرة الطرق والجسور ولكن للأسف صيانته لم تكن بطريقة جيدة مما ادى الى ارتفاعه عن مستوى الطريق مما تسبب بعدة حوادث وكذلك اضرار بالمركبات".

وأضاف البيان "لذا نسترعي انتباه سائقي المركبات والأبتعاد عن السرعة والقيادة بأنتباه اثناء مرورهم من جسر الجادرية"، مشيراً الى أن "مديرتنا ستقوم بتوفير علامات تحذيرية حفاظاً على سلامة الجميع".



