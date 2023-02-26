الأنواء الجوية: أمطار وتقلبات بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم وفي اقسامها الجنوبية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر صباحاً ويتحسن الطقس تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ".وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في اقسامها الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم البلاد".