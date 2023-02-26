مجلس الخدمة يطلق اكبر عملية توظيف حكومي

وقال رئيس المجلس محمود التميمي خلال جلسة افتتاحه القرعة التي تخص اسماء الدرجات العليا والأوائل، وحضرها مراسل السومرية، إن "مجلس الخدمة الاتحادي أطلق اكبر عملية توظيف في القطاع الحكومي شمل 43 الف درجة وظيفية في معظم الوزارات والمؤسسات لحملة الشهادات العليا والأوائل بطريقة القرعة الالكترونية للمتقدمين".وأضاف التميمي، أن "اهم الدرجات التي ركزنا عليها تلك التي تخص الاوائل على المعاهد والجامعات".وأشار الى، أن "تخصيص الدرجات الوظيفية اعتمد المؤسسات الاقطاعية ذاتية التمويل كأولوية في توزيع الدرجات"، مبينا أن "التخصص والشفافية ومنح النقاط من ابرز أولوياتنا في توزيع الدرجات الوظيفية".