الرشيد يضع آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أعلن وضع الية جديدة لبيع الدولار للمسافرين والتي ستبدأ من يوم غدا الاثنين الموافق ٢٧/ ٢٠٢٣/٢ ".ودعا المصرف، كافة المسافرين "مراجعة الفروع التي خصصت لايداع المبلغ بالدينار العراقي ومن ثم استلام الدولار من فرع مطار بغداد الدولي (حصرا)".واضاف ان "الايداع يكون خلال (٢٤) ساعة من موعد السفروالفروع هي: (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ المحمودية/ البياع/ المأمون/دجلة/ ثورة العشرين/ الشعلة/ الكرخ)".