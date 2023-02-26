ضبط 18 شاحنة مخالفة للضوابط في مديرية كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (١٨) شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".وأضاف البيان، أن "المواد المضبوطة عبارة عن (عوازل كهربائية، اطارات، زجاج ادوات احتياطية مستعملة، صدر دجاج).وأشار الى، أن "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".