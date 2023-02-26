الحكيم: مشاهد الجفاف في ميسان تبعث في نفوسنا القلق

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المشاهد التي صورها ونشرها عدد من أبناء محافظة ميسان الحبيبة عن جفاف نهر دجلة اثناء مروره بمدنهم وقراهم، يبعث في نفوسنا القلق ويعيد لنا مرة أخرى هاجس الجفاف، ما يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة ووزارتي الموارد المائية والخارجية".ودعا الى، "الإسراع بتشكيل لجنة عليا تقف على حقيقة الأزمة وسبل حلحلتها وتكثيف الحوار مع دول المنبع"، مشددا على "الضغط باتجاه ضمان حصة العراق المائية".