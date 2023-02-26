الاتصالات تعفي مسؤولين بالوزارة وتكلف آخرين (وثيقة)

وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاحد، بإعفاء المسؤولين ممن مضى على توليهم المسؤولية 4 سنوات فأكثر وتكليف آخرين.

وقررت الوزارة بحسب وثيقة مذيلة بتوقيع وزيرة الاتصالات الهام الياسري اطلعت السومرية نيوز عليها، "اعفاء مسؤولي المجمعات ممن مضى على توليهم المسؤولية اربع سنوات فاكثر وتكليف اخرين". الوثيقة ادناه: