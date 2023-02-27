لائحة بالطرق المزدحمة في بغداد

وكشف مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "جسر الطابقين شهدت زحاما وتكدس للمركبات".وأضاف، ان "منطقة الزعفرانية أيضا شهدت زحاماً من خروج الرستمية".وأشار الى، "غلق استدارة شارع الزوراء من شارع المحكمة"، لافتا الى أن "منطقة السيدية شهدت زحاماً باتجاه جسر الجادرية".وتابع المصدر، أن "سريع محمد القاسم ازدحم من مجسر العلوية لغاية الكيلاني"، مشيرا الى أن "جسر الجمهورية أيضا شهدت زحاماً مرورياً".ولفت الى، أن "الطريق المار بسيطرة جسر ديالى شبه متوقف"، مستدركا "منطقة الدورة باتجاه تقاطع المصفى شهدت تكدسا للمركبات إثر الزحام الخانق".