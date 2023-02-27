بعد اغتيال طبيب بديالى.. نقابة الأطباء تعلن غلق كافة العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية

وقال نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "النقابة تستنكر هذا العمل بخصوص حادثة القتل التي طالت احد الاطباء في ديالى"، مضيفا ان الطبيب العراقي هو ثروة يجب الحفاظ عليها".ودعا الهيتي "الجهات الحكومية والامنية للإسراع بألقاء القبض على المنفذين حادثة القتل بحق أحد الأطباء"، مشيرا الى ان "جميع الاطباء يقفون بهذه اللحظة لإيصال اصواتهم وايقاف هذه الانتهاكات".وأضاف ان "النقابة تعلن غلق كافة العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية (عدا الحالات الطارئة) لإيصال رسالتها"، مبينا انه "لم يتم تفعيل اي قوانين لحماية الاطباء وذوي المهن الطبية الى الان".وطالب الهيتي "الرئاسات الثلاث منذ هذه اللحظة لتفعيلها"، داعيا "الصيدليات في العراق كافة لأغلاق كافة الصيدليات بعد انتهاء الدوام الرسمي".