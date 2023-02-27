إغلاق جسر "حيوي" وسط بغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت جسر الجمهورية، وشارع كرادة مريم في العاصمة بغداد".



وأضاف، أن "الاغلاق يأتي على خلفية وجود تجمع استعدادا لتظاهرات رافضة لقانون سانت ليغو".



