جنايات واسط تصدر حكما بالسجن 45 عاماً لأربعة متهمين

السومرية نيوز - محليات



أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 45 عاما لاربعة متهمين بسرقة الزيوت من شركة البترومين.

وذكرت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة الجنايات في واسط اصدرت حكما بحق أربعة مدانين بالسجن ٤٥ سنة بحق كل مدان ارتكب جريمة سرقة الزيوت من شركة البترومين في الكوت ".

