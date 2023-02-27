مشاهد من أجواء البصرة بعد هطول الأمطار

السومرية نيوز - محليات

شهدت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة الشدة بعدة مناطق من المحافظة.

ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار.



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