حملة مرورية لغلق "الكراجات الوهمية" في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا باشرت بالتنسيق مع مفارز هيئة النقل الداخلي بإزالة الكراجات الوهمية قرب مجسرات ثورة العشرين، ومنع السائقين المخالفين من التسبب بفوضى مرورية وإزعاج الأهالي في مدخل منطقة الجديدة الأولى السكنية".