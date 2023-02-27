زيدان والإيكاو يبحثان الخطط الخاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران

وذكر بيان لسلطة الطيران ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وفد سلطة الطيران المدني العراقي برئاسة عماد عبد الرزاق الأسدي ومنظمة الطيران المدني - الإيكاو- برئاسة الأمين العام خوان كارلوس سالازار"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم الخطط والأعمال التي تعمل عليها السلطة وفق تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (lCAO)، بما يتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران والنقل الجـوي والتي من شأنها الارتقاء بواقع عملها".وأكد رئيس سلطـة الطيـران المـدني، أن "جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية وتكللت باختتام الفريق الدولي إجراءات التدقيق الأمني في سلطة الطيران المدني العراقي برنامجUSAP-CMA ، حيث يعد ذلك الإنجاز الأول في تاريخ عمل السلطة".وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الى "الدور الحيوي الذي تقوم به سلطة الطيران المدني العراقي من خلال العمل على تطوير ادائها في خدمة المسافرين وعبر تقديم جميع الخدمات والتسهيلات في المطارات العراقية وكذلك تواصلها مع المنظمات الدولية للطيران".يذكر أن الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي - الإيكاو والوفد المرافق له وصل أمس الأحد إلى العاصمة بغداد لإجراء مجموعة من اللقاءات مع الجهات العليا في البلاد والتي تهدف إلى دعم عمل سلطة الطيران المدني في عدة مجالات.