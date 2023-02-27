مصرع عامل صيني وإصابة آخر إثر سقوط "كرين" في البصرة

السومرية نيوز - محليات



افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بمصرع عامل صيني وإصابة اخر بجروح إثر سقوط رافعة "كرين" في محافظة البصرة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عاملاً صينياً لقي مصرعه وأصيب آخر إثر سقوط رافعة (كرين) بميناء الفاو في محافظة البصرة".



وأضاف المصدر، أن "المصاب تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".



