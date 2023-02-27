اندلاع حريق بسفينة "مهجورة" في البصرة

السومرية نيوز - محليات

افاد مراسلنا، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في سفينة متوقفة منذ سنوات بشط العرب في محافظة البصرة.

وقال المراسل، ان "حريقا اندلاع في سفينة متوقفة منذ سنوات بشط العرب عبارة عن جنيبة بحرية متروكة من جهة التنومة بمحافظة البصرة".



وأضاف ان "السفينة كان بداخلة مادة كاز متبقية مما أدى الى زيادة الحريق".