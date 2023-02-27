البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لحقوق الانسان

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".وأضافت: "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥".