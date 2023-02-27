حادث سير مروع يودي بحياة سائقين في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حادثا مروريا بين مركبتين الاولى نوع فورد صالون والاخرى تويوتا كراون صالون، بسبب التجاوز الخاطئ من قبل سائق المركبه الاولى وقع في شارع الطبر ضمن المحافظة".واشارت الى ان" الحادث اسفر عن وفاة سائقي المركبات".