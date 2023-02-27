النزاهة: الحبس الشديد لمسؤولين في الوقف السني

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بادانة معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني سابقاً".واوضحت ان "قرار الحكم يقضي بالحبس الشديد بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات؛ لعدم اعتراضه على الإجراءات الخاطئة بعمليَّة شراء فندق (رامادا)، وتوقيعه على عقد الشراء خلافاً للقانون".وبينت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحق معاون مدير القسم القانوني في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني في كركوك، جراء قيامه بتقديم مطالعة إلى رئيس الوقف السني؛ لغرض استحصال الموافقة على صرف مبلغ الدفعة الثالثة لشراء فندق (رامادا) في إقليم كردستان من مبالغ الأمانات خلافا لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي".وتابعت انه "وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما وفق مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين درجة البتات".واشار البيان الى ان" الهيئة سبق وأعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبض بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".