مصرع عامل بعد سقوطه من سطح مطعم في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع عامل؛ بعد سقوطه من سطح مطعم واصطدامه بعمود كهرباء، وسط بغداد.



وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، أن "عاملاً سقط من أعلى سطح مطعم واصطدم بعمود كهرباء (الضغط العالي) ما أدى إلى مصرعه في الحال".



وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة الكرادة وسط العاصمة.