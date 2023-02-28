إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آذار 2023

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28، مع استمرار منحة الـ(٥٠) الف دينار شهرياً لحين اقرار القانون".