ضبط 39شاحنة مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الغربية والوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية تمكن من ضبط (5) شاحنات تحمل مواد متنوعة وهي (اجزاء محطة لتحلية المياه، فواكه) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".من جانب اخر، "ضبطت تحريات كمرك المنطقة الوسطى (34) شاحنة تحمل مواد مخالفة وهي(سيراميك، مواد غذائية، اجهزة كهربائية، زجاج، انابيب فايبر كلاس، اعلاف، مواد اخرى) ".وأكدت الهيئة، بحسب البيان ان "عمليات الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".