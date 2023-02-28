جنايات ميسان: السجن 15 سنة لستة مهربين للمشتقات النفطية

السومرية نيوز - محليات



أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، ستة احكام بحق مجرمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين الستة قاموا بثقب أحد الانابيب النفطية الخاص بنقل النفط الخام من حقول البزركان في محافظة ميسان إلى ميناء الفاو بالبصرة وسرقته بواسطة مد انابيب بلاستيكية". وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ".