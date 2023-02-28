المالية تعلن استحداث 8691 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ ٨٦٩١ درجة".وأضافت الوزارة أن الدرجات الوظيفية جاءت كالآتي :ـ• وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد/ ١١١٣ (معدلة)• وزارة التعليم العالي / ٥٢.٦• وزارة النقل / شركة تنفيذ مشاريع النقل / الصحوات ٤٢• وزارة النقل / الشركة العامة لسكك العراق / ٩٥• مديرية ماء محافظة البصرة / ١٩٢• وزارة الإسكان والإعمار / شركة سعد العامة / ٥١• وزارة الإسكان والإعمار / شركة المنصور / ٣٩• وزارة الإسكان والإعمار / شركة الفاو الهندسية / ٦٣• وزارة الإعمار والإسكان / شركة الفاروق العامة / ٧٠• وزارة الإعمار والإسكان / المديرية العامة للمجاري / ١٥٦• وزارة الثقافة / دائرة السينما والمسرح / ٥٥• وزارة التربية / شركة النهرين للطباعة / ٤٣• ديوان محافظة الأنبار / ٣٧٥• ديوان محافظة واسط / ٢٣• دائرة صحة البصرة / ٩• وزارة الزراعة / دائرة الاراضي الزراعية / ٣٠• وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية / ١• دائرة صحة المثنى / ٥٣٨• دائرة صحة ديالى / ٢٤٨• وزارة الموارد المائية / دائرة المصب العام / ٨١• ديوان الرقابة المالية / ١٠٧• ديوان وزارة النقل / ٦• مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة / ١٤٨وأشارت إلى أن "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".