تضخم في الأموال.. النزاهة تستقدم مدير عام في محافظة بغداد

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لمديرية ماء مُحافظة بغداد؛ بتهمة التضخُّم الحاصل في أمواله وإدلائه بمعلوماتٍ كاذبةٍ".وأضافت الدائرة، أنَّ "قاضي تحقيق محكمة الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غير المشروع".يُشارُ إلى أنَّ المادة المذكورة نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّفٍ من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.