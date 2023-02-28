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نواب صلاح الدين يعلنون دعمهم للمحافظ لتنفيذ مشاريع إعمار وخدمات

محليات

2023-02-28 | 12:12
نواب صلاح الدين يعلنون دعمهم للمحافظ لتنفيذ مشاريع إعمار وخدمات
1,039 مشاهدة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، دعمهم الكامل للمحافظ إسماعيل الهلوب، وفيما شددوا على ضرورة العمل بإعمار المحافظة، لفتوا إلى أن واقع الخدمات في المحافظة "يسر المتابع لما شهده من تطور وتحسن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والقيادي في تحالف العزم أحمد الجبوري "أبو مازن" والنواب (بشرى القيسي، مهدي تقي آمرلي، كريم شكور، وهند السامرائي) بالإضافة إلى المحافظ إسماعيل الهلوب.

*دعم بعيد عن الانتماء السياسي
وقال السامرائي خلال المؤتمر الذي حضره مراسل السومرية، إن "النواب الممثلين عن صلاح الدين بغض النظر عن الانتماء السياسي، اجتمعوا وأعلنوا دعمهم للمحافظ على أن يكون هناك إعمار وعمل متميز في المحافظة خلال هذه المرحلة وان تطبق خطة الأمن الغذائي بالشكل السليم والدقيق".

وأضاف، "هناك خطة عمل موجودة بموجب الموازنة وما اقرته من قوانين في الأمن الغذائي، اذ شرعت المحافظة في اعلان مناقصات ودعوات مباشرة وفق السياقات القانونية، وذلك بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني إلى صلاح الدين".

*واقع يسر
من جهته، أكد النائب مهدي تقي امرلي، في المؤتمر، ان "التقارير التي عرضت امام النواب تسر المتابع لواقع المشاريع وتطور الخدمات في صلاح الدين بعد تدمير اكثر من 60% من المحافظة بعد هجوم داعش".

وأضاف: "هذه المشاريع يجب ان تأخذ دورها في دعم الاعلام لأنه ليس من السهل عبور هذا الشوط من الاعمار وخلال فترة قليلة شهدت المحافظة تطوراً".

وأشار آمرلي الى انه "يجب عدم عكس الإشكاليات السياسية على واقع الخدمات في المحافظة"، مطالبا الحكومة "بإنقاذ المناطق المنكوبة في صلاح الدين وسنعرض على الحكومة دعمها بمشاريع تنموية وأيضا دعم عودة النازحين الى مناطقهم".

*حيوية كبيرة
من جهته، لفت النائب كريم شكور، خلال المؤتمر إلى أن "انجاح العمل في المحافظة وعمل الادارة فيها يحتاج الى اسناد ودعم من قبل النواب ورؤساء الوحدات الادارية".

واضاف ان "المحافظة تتضمن قوميات واطياف مختلفة ورأينا بأن هناك حيوية كبيرة لإنجاز المشاريع"، مشيرا الى ان " محافظ صلاح الدين يقف بمسافة واحدة من الجميع ولا يميز بين قومية واخرى".

وتابع: "نكرر دعمنا واسنادنا الى ادارة المحافظة والتي تتمثل بالمحافظ".

*رؤية مستقبلية
في السياق، أشار محافظ صلاح الدين، اسماعيل الهلوب، خلال المؤتمر أيضاً، إلى "تقديم تقرير مفصل عن عمل المحافظة خلال الـ6 أشهر الماضية"، لافتاً إلى أن "التقرير يحتوي على عدة محاور الاول عن المشاريع القديمة او المتلكئة والمستمرة والأخر عن انجازات المحافظة خلال الـ6 اشهر الماضية والتطور الكبير في هذه الفترة والذي يعد بمثابة عمل لمدة 3 سنين لكل القطاعات".

واوضح ان "الخطوط العريضة للأمن الغذائي تم شرحها الى النواب بحضور كل اعضاء الحكومة المحلية من رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر، فضلاً عن القطاعات التي تم التركيز عليها وسبب ذلك"، مبينا انه "كان هناك رضا كبير من قبل كل المتواجدين لكننا نعتقد اننا لم نصل الى الخطوات التي نتطلع الوصول اليها".

ولفت الى انه "تم تقديم الرؤية المستقبلية الى النواب لخارطة العمل في المستقبل ولا زال هناك الكثير لتقديمه خصوصاً في سامراء وبيجي وايضاً الاقضية الاخرى في شرق المحافظة مثل طوز وامرلي وسليمان بيك والمكز وتكريت والجنوب المتمثل في الشرقاط".

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