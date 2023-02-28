الصدر يدعو الى إنقاذ العراق من التصحر

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى إنقاذ العراق من التصحر.

كما دعا في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، الى "التقليل من اضرار العواصف الترابية والتقليل من تلوث البيئة".