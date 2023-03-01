السوداني يتعهد برفع مستوى البيئة التعلمية

وذكر رئيس الوزراء السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "إلى كلّ معلمات العراق ومعلميه، إلى صُنّاع الأجيال، الذين ينحتون الأطفال حرفا حرفا، تهنئة بعيدهم وتلويحة محبة لجهودهم العظيمة، ونعدهم بأنّنا سنمضي معا لصناعة جيل ينهض بهذا البلد، وسنعمل لكلّ ما يخدم المعلّم العراقي ويرفع من مستوى البيئة التعليمية".