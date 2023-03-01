رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المعلم: ضرورة توفير كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم

وقال رشيد في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "في عيد المعلم، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الأسرة التعليمية مُثمنين جهودهم الكبيرة وإخلاصهم في مهامهم التربوية والتعليمية".وتابع، "بهذه المناسبة نؤكد ضرورة دعمهم وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم".