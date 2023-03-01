زيدان يبحث ملف التوقيع على مذكرة التفاهم مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا

وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء السفير الفرنسي في العراق ايريك شوفاليه، لبحث الدعوة الموجهة إلى رئيس المجلس لزيارة باريس والتوقيع على مذكرة التفاهم مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا".