التربية تحدد موعد إجراء اختبارات المرشحين للإشراف التربوي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للإشراف التربوي حددت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٢ موعداً لإجراء اختبارات المرشحين للإشراف التربوي والاختصاصي في بناية الكلية التربوية المفتوحة الواقعة في منطقة حي العدل، لغاية ٢٠٢٣/٣/١٦".الجدول ادناه: