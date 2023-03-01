النزاهة تعلن ضبط مدير بلدية الصقلاوية لاختلاسه 3 مليارات دينار

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لـ السومرية نيوز، أن ملاكات "مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة التي انتقلت إلى بلديَّة الصقلاوية، نفذت عملية ضبط حيث تمكَّنت من ضبط مدير البلديَّة وأعضاء لجنة الصرف فيها المُؤلَّفة من مديري الحسابات والتدقيق والموارد البشريَّة؛ لقيامهم باختلاس مبلغ (2,890,000,000) ملياري دينارٍ، مُبيّـنةً أنَّ تلك المبالغ مُخصَّصةً للمُوظَّفين الذين تمَّ تعيينهم بصفة عقودٍ وفق القرار (315)".وتابعت إنَّ "المُتَّهمين المذكورين قاموا بسحب اثنين من الصكوك بعد إعداد أوامر إداريَّة شكليَّة لكل صكٍّ من قبل مُدير البلديَّة، تتضمَّن إنشاء حدائق ومُتنزَّهات وتعبيد طرق؛ وذلك لغرض تسهيل استلام تلك المبالغ".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الأنبار؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات التي تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن لكل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ استغلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة".