ضبط 28 شاحنة مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الشمالية والوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديريتي كمرك المنطقة الشمالية والوسطى تمكن من ضبط (28) شاحنة محملة (اجهزة تبريد متنوعة ومواد غذائية مختلفة وبراد وسيراميك ورافعة شوكية وخشب ومرمر وزجاج وشاشات تلفاز واثاث منزلي وعجلات مخالفة ومبردات وشتلات زراعية مستوردة ومواد مختلفة اخرى) ".و اشارت الهيئة الى ان "عملية ضبط الشاحنات تمت لمخالفتها الشروط و الضوابط الاستيرادية حسب قانون الكمارك النافذ رقم (٢٣ لسنة ١٩٨٤) المعدل، و قد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومن الجدير بالذكر ان عملية الضبط انجزت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".